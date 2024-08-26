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        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:53
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        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Gazi Süleyman Paşa'nın mezarında dua edildi. Ardından Çardak Meydanı'ndaki Atatürk büstüne Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş sahasına geçti.

        Etkinlikte konuşan Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 290'ıncısını düzenlediklerini hatırlatarak, başta İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan olmak üzere kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Toplam 400 güreşçi ve 35 başpehlivan katıldığı güreşlerde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

        Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli izledi.

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