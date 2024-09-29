Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nu Üzeyir Söylemez kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve GESTAŞ tarafından "Pes etmeyenlerin izinden" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamındaki 42 kilometrelik maraton koşusunda 89, 21 kilometrelik yarı maratonda 285, 10 kilometre koşuda ise 944 sporcu yer aldı. "1915 Saygı Koşusu" adı verilen 1,915 kilometrelik yarışta ise 1794 kişi mücadele etti.