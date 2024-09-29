Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi

        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nu Üzeyir Söylemez kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nu Üzeyir Söylemez kazandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve GESTAŞ tarafından "Pes etmeyenlerin izinden" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katıldı.

        Organizasyon kapsamındaki 42 kilometrelik maraton koşusunda 89, 21 kilometrelik yarı maratonda 285, 10 kilometre koşuda ise 944 sporcu yer aldı. "1915 Saygı Koşusu" adı verilen 1,915 kilometrelik yarışta ise 1794 kişi mücadele etti.

        Erkeklerde 42 kilometrelik maratonu 2 saat 31 dakika 32 saniyede tamamlayan Üzeyir Söylemez birinciliği elde etti. Hacı Sebahattin Çavga ikinci, Kamil İnak üçüncü oldu.

        Maratonu kadınlarda Bahar Gülenç Taşdelen 4 saat 2 dakika 9 saniyeyle birinci, Darine Litaief ikinci, Belgin Arı üçüncülükle tamamladı.

        Organizasyonda Ümit Er, Batuhan Sağın, Özmen Yucak, Ece Calp, Yasemin Hamamcı, Nebahat Yılmaz, Bedri Şimşek, Andrii Oliinyk, Ahmet Tek, Dilara Baytaroğlu, Elif Erim ve Nur Aşkın dereceye giren isimler oldu.

        Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
        Çanakkale'de "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
        Gelibolu Maratonu'nda start verildi
        Gelibolu Maratonu'nda start verildi
        Damla sulamayla çeltikte verim artışı ve su tasarrufu sağlandı
        Damla sulamayla çeltikte verim artışı ve su tasarrufu sağlandı
        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gelibolu'da Aydoğanspor'a destek gecesi düzenlendi
        Gelibolu'da Aydoğanspor'a destek gecesi düzenlendi
        Çanakkale'de tabanca ve bıçaklı kavga polis merkezinin önüne taştı; kamerad...
        Çanakkale'de tabanca ve bıçaklı kavga polis merkezinin önüne taştı; kamerad...