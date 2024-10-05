Gelibolulu öğrenciler barınaktaki köpekleri besledi
Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, belediye hayvan barınağını ziyaret edip, köpekleri besledi.
Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, belediye hayvan barınağını ziyaret edip, köpekleri besledi.
Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla ilgilenme imkanı da buldu.
Barınaktaki yetkililerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra köpeklere yiyecek verdi.
Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da ziyarete katılarak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
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