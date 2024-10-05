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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:58
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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" yönlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki Yemen ve Sudan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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