Dardanel'in ana destekçisi olduğu 9. Çanakkale Bienali, kapılarını sanatseverlere açtı.

"Zamana bırakmak" başlığıyla gençleri, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanan, sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale'nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren Çanakkale Bienali, 50'yi aşkın sanatçının 13 farklı mekana yayılan sergileriyle sanatseverlere zengin çağdaş sanat deneyimi sunuyor.

Troya Müzesi, ASTİM Kollektifi, MAHAL Sanat, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina ve Çanakkale kent merkezinin farklı alanlarına yayılan sergileriyle çağdaş sanat tutkunlarının odak noktası olan bienal, bu yıl ilk kez kent Assos, Küçükkuyu gibi bölgelerle kent merkezinin dışına taşındı.

"Bu yılki bienali 'Zamana bırakmak' başlığıyla ve 50'nin üzerinde sanatçının katılımıyla gençlerin günümüz sanatının zengin ekosistemini deneyimlenebileceği, güncel konulara odaklanan canlı bir platform oluşturmak üzere kurguladık. Türkiye'nin en uzun soluklu çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Çanakkale Bienali'nin bu zengin içeriğini keşfetmeye Çanakkale halkını ve tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Bu yolda bize eşlik eden tüm destekçilerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz da Çanakkale'nin, kültürel mirasıyla hem ülkenin hem de dünyanın önemli bir değeri olduğunu belirterek, bu tarihi mirasın çağdaş sanatla buluştuğu Çanakkale Bienali'nin, sanatın evrensel dilini kullanarak kültürel ve sosyal yaşama katkıda bulunduğunu anlattı.

Bienalin Çanakkale'nin kültürel hayatını zenginleştirirken, şehri bir çekim merkezi haline getirdiğini aktaran Özoğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Dardanel olarak, bu topraklarda doğmuş bir marka olarak, şehrimizin bu değerli etkinliğine destek olmaya devam ediyoruz ve bu yıl 9. edisyonunda 'Zamana bırakmak' temasıyla düzenlenen bienalin 3. kez destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl Çanakkale bienali gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanıyor. Özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerin bu tip etkinlikler sayesinde sanata ilgilerinin artması, sanatın düşündürücü ve sorgulayıcı etkisiyle birlikte yaratıcı potansiyellerinin daha da gelişmesi ve sanatın çok daha geniş kitleler ile buluşmasını temenni ediyoruz. Bu sene 40. yılını kutlayan genç, dinamik ve inovatif bir sosyal şirket olarak, kültürel etkinliklere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çanakkale Bienali’'nde de sanatın dönüştürücü gücünü desteklemekten mutluluk duyuyoruz."