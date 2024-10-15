Çanakkale açıklarında 79 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin destekleriyle Kabatepe mevkii açıklarında "Argos" isimli yelkenli tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) yakalanarak kıyıya getirildi.