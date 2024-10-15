Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 79 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 79 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin destekleriyle Kabatepe mevkii açıklarında "Argos" isimli yelkenli tekneye operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) yakalanarak kıyıya getirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "septik artrit" teşhisiyle ameliyat olan 13 günlük prematüre b...
        Çanakkale'de "septik artrit" teşhisiyle ameliyat olan 13 günlük prematüre b...
        Çanakkale'de İHA ve dron destekli narkotik operasyonu düzenlendi
        Çanakkale'de İHA ve dron destekli narkotik operasyonu düzenlendi
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda kadın ve çocuk iskeleti bulu...
        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda kadın ve çocuk iskeleti bulu...
        Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)
        Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)