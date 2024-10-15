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        Gelibolulu okçular Türkiye şampiyonu oldu

        Gelibolulu sporcular Antalya'da düzenlenen "2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası"nda derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:57
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        Gelibolulu okçular Türkiye şampiyonu oldu
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        Gelibolulu sporcular Antalya'da düzenlenen "2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası"nda derece elde etti.

        Gelibolu Yarımada Spor Kulübü sporcuları Eymen Yeşilyurt, Gökay Altıntaş ve Eren Kırca’dan oluşan Makaralı Yay Genç Erkek takımı, 9-13 Ekim tarihlerinde yapılan şampiyonaya katıldı.

        Türkiye şampiyonluğunu elde eden sporcular aynı yarışmada büyük erkekler makaralı yaylar kategorisinde de Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

        Makaralı yay genç erkekler kategorisinde ise, Eren Kırca Türkiye ikincisi olurken, Burçin Kırpat ve Eren Kırca ikilisi mix takım kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

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