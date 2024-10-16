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        Biga'da yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunuldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:09
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        Biga'da yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunuldu
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı.

        Biga Ziraat Odası'nın öncülüğünde bir araya gelen Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Kahveciler Odası başkan ve yöneticileri, köy muhtarları ile mağdur olan üreticiler, Çınarköprü sınırları içinde yer alan tarlada saha incelemesi yaptı.

        Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki çeltiklerde yüzde 100'e yakın zarar tespit ettiklerini söyledi.

        İlçenin son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadığını anlatan Ergün, "Yıllar önce dolu yağışları küçük bölgelerde yaşanıyordu. Bu sene ise Kemer'den başlayıp Gerlengeç bölgemize kadar 12 köyümüzü ve 2 beldemizi etkiledi. Son tespitlere göre 45 bin dönüm arazide dolu yağışı kaynaklı zarar meydana geldi. Bir Gönen barajı ve iki Biga barajının en fazla suladığı bölgeden bahsediyoruz. Biga'mızın 3'te birine tekabül ediyor. Çeltik ekiminin en yoğun olduğu bölgemiz. Aynı zamanda zeytin ekiminin ve kışlık sebzelerin en yoğun ekildiği bölgelerimiz. Rakamsal olarak tahmin vermek istemiyoruz ama 3 milyar liralık bir kayıptan bahsediyoruz. Biga'nın, çiftçinin kaybı bu. Çiftçilerimiz zor durumda. Görüyorsunuz, 120 tane olması gereken çeltik saplarımızda hiç çeltiğimiz yok. Ekspertizlerimizin yaptığı raporlamalarda yüzde 97, yüzde 98 hatta yüzde 100'lere varan hasarlı tarlalarımız çoğunlukta. Felaketin boyutu görünüyor. Bigalılar olarak en kısa zamanda yaralarımızın telafi edilmesini istiyoruz. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyoruz." dedi,

        Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş ise çiftçilerin zararlarının telafi edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

        Dolu yağışının Biga'da çiftçi ve üreticiye büyük zararlar verdiğini belirten Baş, "Bu zararların telafisi konusunda devletimizden, sorumlu vekillerimizden, bakanlığımızdan gerekli desteklerin verilmesini rica ediyoruz, talep ediyoruz. Devletimiz büyüktür. İnşallah sesimize kulak verir. Bu mağduriyeti ve çiftçimizin sesini duymazdan gelmez. Mağdur olan çiftçilerimize destek olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Yaşanan dolu yağışının sonucunda bir başak yatması değil, büyük bir afet yaşandığına işaret eden Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Çakır da "Biga'mıza geçmiş olsun. Bu bir afettir. Çeltik yatması değil söz konusu olan. Gördüğünüz gibi başak taneleri çok az. 45 bin dönüm çok büyük bir alan. Bahsedilen para çok büyük. Bunun Biga ticaretine de etkisi eksi yönünde olacak. Başkanın da söylediği devletimizin desteklerini bekliyoruz, bu desteklerin geleceğinden de eminiz. Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak da biz her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur ile Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur da çiftçilerin yanlarında olduklarını belirterek bu yaraların kısa sürede sarılacağını ümit ettiklerini kaydetti.

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