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        Gelibolu'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:25
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        Gelibolu'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Gazi Süleyman Paşa Caddesi 26 Kasım Caddesi'nde M.B. ile A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, A.K'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.K, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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