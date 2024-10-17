Gelibolu'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Süleyman Paşa Caddesi 26 Kasım Caddesi'nde M.B. ile A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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