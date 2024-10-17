Gelibolu'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Gazi Süleyman Paşa Caddesi 26 Kasım Caddesi'nde M.B. ile A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, A.K'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
A.K, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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