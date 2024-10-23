Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

        İlçeye bağlı Etili köyünden Etili köyünden ana yola çıkan Özal Yılmaz idaresindeki 01 AJY 572 plakalı tır, Çan'dan Bayramiç istikametine giden Muhsin Ağaca idaresindeki 34 FMJ 882 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

        Beton mikserinde sıkışan sürücü Muhsin Ağaca, olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ağaca, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın nedeniyle trafiğe kapatılan Çan-Bayramiç kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Savaşı'ndan kalan bomba parçalarıyla anıt yapıldı
        Çanakkale Savaşı'ndan kalan bomba parçalarıyla anıt yapıldı
        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...
        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...