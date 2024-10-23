Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Etili köyünden Etili köyünden ana yola çıkan Özal Yılmaz idaresindeki 01 AJY 572 plakalı tır, Çan'dan Bayramiç istikametine giden Muhsin Ağaca idaresindeki 34 FMJ 882 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Beton mikserinde sıkışan sürücü Muhsin Ağaca, olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ağaca, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın nedeniyle trafiğe kapatılan Çan-Bayramiç kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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