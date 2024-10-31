Gelibolu'da hasta hakları konulu eğitim semineri düzenlendi

Seminerde, sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgi alma, sağlık kurumunu ve personelini seçme, mahremiyetin korunması, dini vecibelerini yerine getirme, şikayet ve tazminat hakkı gibi konular katılımcılara anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Hasta Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere ilçe merkezi ve köylerindeki muhtarlar, aile sağlığı merkezine kayıtlı vatandaşlar ve sağlık personeli katıldı.

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