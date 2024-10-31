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        Gelibolu'da hasta hakları konulu eğitim semineri düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik hasta hakları konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:05
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        Gelibolu'da hasta hakları konulu eğitim semineri düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik hasta hakları konulu seminer düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Hasta Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere ilçe merkezi ve köylerindeki muhtarlar, aile sağlığı merkezine kayıtlı vatandaşlar ve sağlık personeli katıldı.

        Seminerde, sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgi alma, sağlık kurumunu ve personelini seçme, mahremiyetin korunması, dini vecibelerini yerine getirme, şikayet ve tazminat hakkı gibi konular katılımcılara anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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