Gelibolu'da Dünya İnme Günü etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya İnme Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya İnme Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte "İnme Beklemez, Erken Davran" temalı stant açıldı
Stantta, Kronik Hastalıklar Birimi görevlilerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı, ilçenin değişik noktaları da afişlerle donatıldı.
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