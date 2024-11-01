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        Gelibolu'da Dünya İnme Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya İnme Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:25
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        Gelibolu'da Dünya İnme Günü etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya İnme Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte "İnme Beklemez, Erken Davran" temalı stant açıldı

        Stantta, Kronik Hastalıklar Birimi görevlilerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı, ilçenin değişik noktaları da afişlerle donatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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