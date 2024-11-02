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        Çanakkale'de üreticiler bilgilendirildi

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 12 ilçedeki 34 köyde üreticilerle bir araya gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:31
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        Çanakkale'de üreticiler bilgilendirildi
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 12 ilçedeki 34 köyde üreticilerle bir araya gelindi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı çalışma kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerin sorunlarını dinlemek ve çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla il genelindeki köyler ziyaret edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'ın yanı sıra şube müdürleri ve ilçe tarım müdürlerinin de katıldığı ziyaretlere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü de destek verdi.

        Ziyaretlerde üreticilere yeni üretim destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, TARSİM, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri ve yönetmelik değişiklikleri ile işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

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