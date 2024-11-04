Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Z.Ö’nün, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Motosikleti sürükleyerek götürmeye başlayan şüpheliyi fark eden bir kişi bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüyü çeken kişinin "seni şikayet edeceğim hırsız" demesi üzerine şüpheli, motosikleti yaklaşık 100 metre sonra bırakarak kaçtı.

Çanakkale’de 31 Ekim tarihinde Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde park halinde duran 17 AGG 402 plakalı motosiklet, başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi tarafından çalınmak istendi.

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