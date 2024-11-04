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        Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de park halindeki motosikleti çalma girişiminde bulunan Z.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:09
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        Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de park halindeki motosikleti çalma girişiminde bulunan Z.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Çanakkale’de 31 Ekim tarihinde Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde park halinde duran 17 AGG 402 plakalı motosiklet, başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi tarafından çalınmak istendi.

        Motosikleti sürükleyerek götürmeye başlayan şüpheliyi fark eden bir kişi bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüyü çeken kişinin "seni şikayet edeceğim hırsız" demesi üzerine şüpheli, motosikleti yaklaşık 100 metre sonra bırakarak kaçtı.

        Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Z.Ö’nün, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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