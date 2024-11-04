Çanakkale'de organ bağışına dikkati çekmek için stant açtılar

Geçen yıl organ bağışında Türkiye birincisi olan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, ölmüş kişilerin organlarının bağışlanmasından ziyade canlı vericilerin çok daha fazla olduğunu belirterek, "Onları çok değerli buluyoruz ama beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının bağışlanması için ailelerin bilinçlendirilmesi ve daha fazla organ bağışı yapılması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde bilgilendirme ve bağış standı açıldı.

Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organ naklinin tıpta devrim niteliğinde, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere olan ya da bu hastalıkla yaşamak durumda olan kişiler için önemli bir tedavi biçimi olduğunu hatırlattı.

Organ nakli yapılabilmesi için organ bağışlarının olması gerektiğini anımsatan Ülkü, "Türkiye'de organ nakli çok sayıda merkezde kaliteli şekilde yapılıyor. Ölmüş kişilerin organlarının bağışlanmasından ziyade canlı olan vericiler Türkiye'de çok daha fazla. Onları çok değerli buluyoruz ama beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının bağışlanması için ailelerin bilinçlendirilmesi ve daha fazla organ bağışı yapılması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.