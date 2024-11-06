Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Biga’da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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