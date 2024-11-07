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        Çanakkale'de su fiyatlarına zam yapıldı

        Çanakkale Belediyesi Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:49
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        Çanakkale'de su fiyatlarına zam yapıldı
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        Çanakkale Belediyesi Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi.

        Mecliste gündem maddelerinin yanı sıra 2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu görüşüldü.

        2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi kapsamında kentte su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre konutlardaki mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su tüketiminde ton başı ücret yüzde 50 artışla 25 lira 91 kuruşa, 11-30 metreküp su tüketiminde yüzde 30 artışla 28 lira 98 kuruşa yükseldi. Akıllı sayaçlarda ise yüzde 50 artışla ton başına ücret 24 lira 91 kuruş oldu.

        Çanakkale Belediyesi 2025 yılı gideri tahmini olarak 4 milyar 63 milyon 578 bin lira olarak belirlendi.

        Tahmini gelir ise 3 milyar 631 milyon 14 bin lira olarak belirlendi, bütçe açığı 432 milyon 564 bin lira olarak tespit edilirken açığın 35 milyon 546 bin lirasının iç borçlanma, 75 milyon lirasının da banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmesiyle denklik sağlandığı belirtildi.

        2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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