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        Lapseki MYO'da söyleşi gerçekleştirildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kurduğu Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Kulübü (SOSEK) tarafından söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:07
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        Lapseki MYO'da söyleşi gerçekleştirildi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kurduğu Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Kulübü (SOSEK) tarafından söyleşi düzenlendi.

        MYO toplantı salonunda düzenlenen etkinliğin ilk programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak katıldı.

        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında konuşan Lapseki MYO Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, yeni kulüben üniversite-şehir iş birliğine katkı sağlamak adına önemli bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

        Söyleşi boyunca Kaymakam Öztürk ve Savcı Toprak, üniversite öğrencilerinden gelen meslek hayatlarına ve ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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