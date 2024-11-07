Lapseki MYO'da söyleşi gerçekleştirildi

Söyleşi boyunca Kaymakam Öztürk ve Savcı Toprak, üniversite öğrencilerinden gelen meslek hayatlarına ve ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kurduğu Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Kulübü (SOSEK) tarafından söyleşi düzenlendi.

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