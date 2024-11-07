Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 71,20 gram skunk, 44,99 gram kokain, 1,94 gram esrar, sentetik ecza, 4 kenevir, 2 hassas terazi, 3 öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet ve streç film ile kenevir yetiştirmede kullanılan kabin, aydınlatma ünitesi, iklimlendirme cihazı ile sıvı gübre ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

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