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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:06
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 71,20 gram skunk, 44,99 gram kokain, 1,94 gram esrar, sentetik ecza, 4 kenevir, 2 hassas terazi, 3 öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet ve streç film ile kenevir yetiştirmede kullanılan kabin, aydınlatma ünitesi, iklimlendirme cihazı ile sıvı gübre ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken diğerleri zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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