Çanakkale'de 26 Ekim-7 Kasım'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Ekim ile 7 Kasım arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 10 operasyon düzenlendi.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

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