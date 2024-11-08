Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 26 Ekim-7 Kasım'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:32 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 26 Ekim-7 Kasım'da 135 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Ekim ile 7 Kasım arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 10 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'nin süs bitkileri Avrupa'da tanıtıldı
        Çanakkale'nin süs bitkileri Avrupa'da tanıtıldı
        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitimini tamamladı
        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitimini tamamladı
        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği, Çanakkale'de toplandı
        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği, Çanakkale'de toplandı
        Çanakkale'de afet durumunda haberleşme desteği için Trakya'yı da kapsayan t...
        Çanakkale'de afet durumunda haberleşme desteği için Trakya'yı da kapsayan t...
        Gelibolu'da kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi
        Gelibolu'da kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi
        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı