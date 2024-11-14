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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:27
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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Çanakkale’de 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde, yasa dışı insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2 araçta Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen göçmen kaçakçılığı zanlıları A.A. ve K.M.B. yakalandı.

        Zanlılardan A.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, K.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler de Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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