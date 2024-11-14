Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde, yasa dışı insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.