Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) götürüldü.

Sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" tarafından karada tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişi de yakalanarak ekiplere teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, İran uyruklu 5 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 1 zanlıyı yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-20" botu yönlendirildi.

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