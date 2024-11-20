Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinden bazılarının iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya 21.00'de yapılacak seferler gerçekleştirilemeyecek.
Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin de yapılamayacağı duyurulmuştu.
Boğaz hatlarındaki feribot seferleri ise tarifede yazılı olduğu gibi devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.