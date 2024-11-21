Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli'den saat 15.00 ve 10.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.