Çanakkale'de mevsimin ilk karı Çan'ın yüksek kesimlerine yağdı
Çanakkale'de mevsimin ilk karı, Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.
Çanakkale'de mevsimin ilk karı, Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.
Söğütalan ile Kızılelma köyleri arasındaki Ağı Dağı, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.
Kule mevkisine çıkan doğaseverler Aydın Başaran, Mesut Ergin ve Turgut Özkan, kar yağışını görüntüledi.
Lapseki'nin Dumanlı Dağ mevkisinde de bazı noktalarda kar yağışı gözlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.