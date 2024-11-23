Çanakkale'de mevsimin ilk karı Çan'ın yüksek kesimlerine yağdı

Lapseki'nin Dumanlı Dağ mevkisinde de bazı noktalarda kar yağışı gözlendi.

Söğütalan ile Kızılelma köyleri arasındaki Ağı Dağı, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

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