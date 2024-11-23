Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de mevsimin ilk karı Çan'ın yüksek kesimlerine yağdı

        Çanakkale'de mevsimin ilk karı, Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de mevsimin ilk karı Çan'ın yüksek kesimlerine yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de mevsimin ilk karı, Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.

        Söğütalan ile Kızılelma köyleri arasındaki Ağı Dağı, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kule mevkisine çıkan doğaseverler Aydın Başaran, Mesut Ergin ve Turgut Özkan, kar yağışını görüntüledi.

        Lapseki'nin Dumanlı Dağ mevkisinde de bazı noktalarda kar yağışı gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kuru...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kuru...
        Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi
        Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi
        "Çanakkale kahvaltısı" coğrafi işaretli lezzetlerle işletmelerin menülerine...
        "Çanakkale kahvaltısı" coğrafi işaretli lezzetlerle işletmelerin menülerine...
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motor...
        Gelibolu'da feribot kuyruğundaki akaryakıt tankerinden yüzlerce litre motor...
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)