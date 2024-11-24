Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Sağlık görevlileri, anaokulundaki 40 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi, ağız ve diş sağlığını koruma konusunda hijyenin önemini anlattı ve diş fırçalama tekniklerini gösterdi.

Gelibolu İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü personeli, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Aybüke Yalçın Anaokulu'nu ziyaret etti.

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