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        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü personelince anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:43
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        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü personelince anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi verildi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü personeli, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Aybüke Yalçın Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Sağlık görevlileri, anaokulundaki 40 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi, ağız ve diş sağlığını koruma konusunda hijyenin önemini anlattı ve diş fırçalama tekniklerini gösterdi.

        Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçalama temalı kalem kutusu hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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