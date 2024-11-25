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        Geleceğin profesyonelleri enerji sektörünü yerinde öğreniyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Çan2 Termik Santrali'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:24
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        Geleceğin profesyonelleri enerji sektörünü yerinde öğreniyor
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Çan2 Termik Santrali'ni ziyaret etti.

        Çan Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, İletimi ve Dağıtımı Programı öğrencileri, üniversite öğrencileri, Kariyer Planlama Dersi kapsamında yapılan iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri teknik gezi ile santralin işleyişini ve enerji üretim aşamalarını yerinde öğrenme imkanı buldu.

        Ziyareti, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğukan Taşer ve Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Kaçar Canaydın ile gerçekleştiren öğrenciler, uzman mühendislerin rehberliğinde gerçekleştirdikleri teknik gezide teorik bilgileri pratikte de görme fırsatını yakaladı.

        Teknik gezilerin gençlerin mesleki gelişimi açısından önemine dikkati çeken santralin müdürü Bülent Barut, üniversite ile yaptıkları iş birliğiyle öğrenciler için değerli bir deneyim alanı yarattıklarını söyledi.

        Öğrencilerin bu ziyaretle, enerji üretim süreçlerini uzmanlardan birebir öğrenme ve teorik bilgilerini sahada pekiştirme fırsatı bulduğunu ifade eden Barut, "Bu programlarla gençlerin hem teknik bilgi birikimlerini artırıyoruz hem de sektörümüzün geleceğine yönelik nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlıyoruz. Üniversite iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya ve mesleki gelişimlerine destek sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Üniversite-sanayi iş birliği protokolü kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nden 6 öğrenci ile Enerji Yönetimi Bölümü'nden 4 öğrenci mentörler eşliğinde 5 aylık staj programına dahil oldu. Öğrenciler staj süresince, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme şansını yakaladı.

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