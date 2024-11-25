SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Valiliği'ne ziyaret

Gelibolu'nun kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK ekibi Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen ve Hava Astsubay Üsçavuş Muhammet Bölükbaşı, Vali Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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