Çanakkale'de "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin kapanışı gerçekleştirildi

Çanakkale'de basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin kapanış töreni düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ile Sosyolog Damla Karagül'ün Çanakkale yerel basınında gerçekleştirdiği kadına şiddet haberlerinin analiz çıktısının ardından başlatılan "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi" sona erdi.

Toplam 7 ay süren eğitimlerde üretilen haberlerin dili ile kullanılan fotoğraflar incelenerek, haber yazma atölyesi düzenlendi. Eğitimlerde ayrıca, yapay zeka gibi dijital gelişmelerin, gazeteciliğe nasıl adapte edilebileceği de masaya yatırıldı.

Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇOMÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kentteki basın mensupları, her ay eğitim için öğretmenevinde buluştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal huzuru da tehdit eden, insan haklarına ve temel değerlere aykırı bir insanlık sorunu olduğunu dile getirdi.

Bu sorunun çözümünde medyanın üstlendiği rolün, hayati önem arz ettiğini ifade eden Erenoğlu, haberlerin dili, içeriği ve özellikle topluma verdiği mesajların, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve dönüşümünü sağlamanın en etkin usul unsurlarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Üniversite olarak akademik bilgi birikimlerini, toplumsal sorunların çözümüne aktarmayı bir borç bildiklerini belirten Erenoğlu, "İşte bu doğrultuda Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından yürütülmekte olan bu değerli proje, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmayı, özellikle medyada etik ve duyarlı bir şekilde bir dil geliştirilmesini teşvik edilmesini hedeflemiştir. Proje kapsamında geliştirilen eğitimler, farkındalık kampanyaları ve işbirliği çalışmaları sayesinde medyanın bu önemli meselede daha sorumlu bir rol üstlenmesine katkı sağlamıştır." diye konuştu.