Çanakkale'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Çanakkale'de hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çanakkale'de hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, devriye gezdikleri Fevzipaşa Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi yakalayıp işlem başlattı.
Hükümlü, polis ekibince cezaevine teslim edildi.
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