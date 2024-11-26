Çanakkale'de 128 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan ve İran uyruklu 62'si çocuk 128 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Aynı bölgede görevli "MORAD-8" mobil radarı tarafından yerleri tespit edilen hareket halindeki lastik botta 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen, sahil güvenliğin "TCSG-905" ve "KB-111" botları tarafından yakalandı.

Ayvacık açıklarında içinde bulundukları botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 29'u çocuk 57 düzensiz göçmen de "TCSG-907" botunca kurtarıldı.

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