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        Çanakkale'de 128 düzensiz göçmen yakalandı

        Ayvacık'ta 62'si çocuk, 128 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:04
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        Çanakkale'de 128 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ayvacık'ta 62'si çocuk, 128 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

        Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM), karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Bölgeye düzenlenen operasyonda, 17'si çocuk 35 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Ayvacık açıklarında içinde bulundukları botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 29'u çocuk 57 düzensiz göçmen de "TCSG-907" botunca kurtarıldı.

        Aynı bölgede görevli "MORAD-8" mobil radarı tarafından yerleri tespit edilen hareket halindeki lastik botta 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen, sahil güvenliğin "TCSG-905" ve "KB-111" botları tarafından yakalandı.

        Afganistan ve İran uyruklu 62'si çocuk 128 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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