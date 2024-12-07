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        Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bu akşam sefer yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:28
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        Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bu akşam sefer yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 18.00, Geyikli'den 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 21.00, Gökçeada'dan 19.00 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

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