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        Çanakkale'de yağmur suyu ile dolan tekne battı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolan tekne battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:35
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        Çanakkale'de yağmur suyu ile dolan tekne battı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolan tekne battı.

        İlçedeki iç limanda bağlı bulunan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, sağanak ve lodostan olumsuz etkilendi.

        Sağanak nedeniyle içi su dolduktan sonra batan teknenin çıkarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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