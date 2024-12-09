Çanakkale'de yağmur suyu ile dolan tekne battı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolan tekne battı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolan tekne battı.
İlçedeki iç limanda bağlı bulunan 8 metre uzunluğundaki Alman bayraklı tekne, sağanak ve lodostan olumsuz etkilendi.
Sağanak nedeniyle içi su dolduktan sonra batan teknenin çıkarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.
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