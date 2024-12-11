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        Çanakkaleli bisiklet sürücüsü gidonda yemek yapıyor

        Çanakkale'de, seyir halindeyken bisikletinin gidonunda yemek yapan Turgay Çerezci, deneyimlerine Dubai çikolatasını ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:38
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        Çanakkaleli bisiklet sürücüsü gidonda yemek yapıyor
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        Çanakkale'de, seyir halindeyken bisikletinin gidonunda yemek yapan Turgay Çerezci, deneyimlerine Dubai çikolatasını ekledi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Çerezci, kullandığı yol bisikletinin bel ağrısına neden olmasının ardından ellerini bırakarak sürme konusunda zamanla kendisini geliştirdi.

        Katıldığı turlardan dönerken acıktığı için bisiklet üzerinde karnını doyuran Çerezci, bunu alışkanlık haline getirerek sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı.

        Turgay Çerezci, AA muhabirine, kolay tariflerle başladığı bisiklet üzerinde yemek yapma işini gelen yorumlara göre şekillendirdiğini söyledi.

        Mutfak tezgahı gibi kullandığı gidonun üzerinde sucuklu yumurta, mantı ve son olarak Dubai çikolatası yaptığını belirten Çerezci, "Çanakkale'nin meşhur lezzetleri arasında yer alan peynir helvasını da bisiklet üzerinde yapmayı denemek istiyorum." dedi.

        Çerezci, bir sosyal medya kullanıcısının yorumunu dikkate alarak pizzayı da deneyimlerinin arasına katmayı hedeflediğini anlattı.

        Yemek yaparken kendisini en çok rüzgarın zorladığını dile getiren Çerezci, "Rüzgar, ellerimle direksiyonu tutmadığım için dengede büyük bir rol oynuyor. Ayrıca yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü yaptığım güzergah çok uzun bir güzergah değil. Bu ikisi beni en çok zorlayan şeyler. Ayrıca malzeme çok olduğu zaman taşımakta zorlanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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