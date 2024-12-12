Gelibolu'da öğrencilere yönelik "Kendime İyi Bak" semineri düzenlendi

Bu kapsamda düzenlenen "Kendime İyi Bak" seminerinde, Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Psikolog Evrim Gök, gençlerin iyilik halini ve ruh sağlığını güçlendirme çalışmaları için "Kendime İyi Bak" ve "Psikolojik Dayanıklılık" konularında bilgi verdi.

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