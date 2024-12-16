Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'da öğrencilerle buluştu

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilerle marşlar seslendirdi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade, okulun salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir öğrenci, "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirirken, başka bir öğrencinin zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.

Turan Manafzade, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" marşını öğrencilere öğreten öğretmenlere teşekkür etti. En güzel eserini Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sunduğunu dile getiren Manafzade, "Sonsuz olsun inşallah, payidar olsun Cumhuriyetimiz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadesini kullandı.

Manafzade, konuşmasının ardından çaldığı piyano eşliğinde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. "Çok sevdiğim bir şarkı." dediği Nazende Sevgilim'i de söyleyen Manafzade'ye öğrenciler, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla eşlik etti. Sanatçı daha sonra sözü ve müziği kendisine ait olan "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.