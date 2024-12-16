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        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'da öğrencilerle buluştu

        Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilerle marşlar seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:34
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        Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'da öğrencilerle buluştu
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        Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilerle marşlar seslendirdi.

        Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade, okulun salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir öğrenci, "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirirken, başka bir öğrencinin zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.

        Turan Manafzade, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" marşını öğrencilere öğreten öğretmenlere teşekkür etti.

        En güzel eserini Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sunduğunu dile getiren Manafzade, "Sonsuz olsun inşallah, payidar olsun Cumhuriyetimiz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadesini kullandı.

        Manafzade, konuşmasının ardından çaldığı piyano eşliğinde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

        "Çok sevdiğim bir şarkı." dediği Nazende Sevgilim'i de söyleyen Manafzade'ye öğrenciler, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla eşlik etti.

        Sanatçı daha sonra sözü ve müziği kendisine ait olan "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.

        Etkinliğin ardından Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sanatçıya verdiği konserden dolayı teşekkür ederek, çiçek sundu.

        Sanatçı Manafzade, etkinliğin ardından Gelibolu Mevlevihanesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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