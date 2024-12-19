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        Çanakkale'de sis nedeniyle duran Eceabat ve Kilitbahir feribot hatlarındaki seferler yeniden başladı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 03:53 Güncelleme: 19.12.2024 - 03:53
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        Çanakkale'de sis nedeniyle duran Eceabat ve Kilitbahir feribot hatlarındaki seferler yeniden başladı
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

        Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ, boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.

        Sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında karşılıklı olarak yeniden başlatılan seferler, tarifeye göre sürdürülüyor.

        Öte yandan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce boğazda saat 02.05 itibarıyla durdurulan çift yönlü transit gemi geçişlerinin, sisin etkisini tamamen yitirmesiyle normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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