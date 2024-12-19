Çanakkale'de sis nedeniyle duran Eceabat ve Kilitbahir feribot hatlarındaki seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ, boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.