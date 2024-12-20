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        Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında yarın 2 sefer yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:05
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        Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler iptal edildi
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında yarın 2 sefer yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

        Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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