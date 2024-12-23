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        Çanakkale'de jandarma personeline su ve gıda verimliliği eğitimi

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, jandarma personeline su ve gıda verimliliği konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:52
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        Çanakkale'de jandarma personeline su ve gıda verimliliği eğitimi
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, jandarma personeline su ve gıda verimliliği konularında eğitim verildi.

        Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli personele yönelik, tüketici bilincinin oluşturulması ve farkındalığın artırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

        Komutanlıkta görevli 400 personelin katıldığı eğitimde, su verimliliği, su ve gıda israfının önlenmesi, güvenilir gıda konuları ele alındı.

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