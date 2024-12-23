Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacak.