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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi Toraman'a ziyaret

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:11
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi Toraman'a ziyaret
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki taraftar dernekleri ve kongre üyeleriyle kentteki bir otelde bir araya geldiği toplantının ardından Çanakkale Valiliğine geçti.

        Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

        Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması, Vali Toraman da Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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