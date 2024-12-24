Beşiktaş Kulübü Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi Toraman'a ziyaret

Görüşmenin sonunda Yücel, Vali Toraman'a Beşiktaş forması, Vali Toraman da Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.

Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Hüseyin Yücel, Çanakkale'deki taraftar dernekleri ve kongre üyeleriyle kentteki bir otelde bir araya geldiği toplantının ardından Çanakkale Valiliğine geçti.

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