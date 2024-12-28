Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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