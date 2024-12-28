Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

        Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" botu yönlendirildi.

        Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
        Çanakkale'de 19 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de 19 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        TÜGEM Lapseki'de hatıra ormanı oluşturdu
        TÜGEM Lapseki'de hatıra ormanı oluşturdu