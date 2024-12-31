Çanakkale'de yeni yıl tedbirleri kapsamında 1250 polis görev yapacak

Çanakkale'de yeni yıl tedbirleri kapsamında kent genelinde 1250 polis görev alacak.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milleti olarak şanlı al bayrağın huzurlu gölgesinde, yeni bir yıla daha ulaşmış olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2024’ü uğurlarken ve yeni yılın ilk saatlerinde tüm yıl olduğu gibi görev başında olacaklarını ifade eden Kurt, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak şehrin her alanında güven ve asayişin sürekliliği için perşembe sabahına kadar devam edecek tedbirler kapsamında il merkezinde 800, ilçelerde ise 450 olmak üzere toplam 1250 personelle sahada bulunacaklarını kaydetti.