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        Çan'da eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski okul binasında çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:34
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        Çan'da eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski okul binasında çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çan'ın Kumarlar köyünde bulunan eski okul binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşlar durumu Çan Belediyesi itfaiyesi ile jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü.

        Köy muhtarı Bülent Yücel gazetecilere, "Okul binasında çıkan yangını köylülerimiz zamanında fark etmişler. Bizde itfaiye ve jandarmadan yardım istedik. Birlikte yangını çevreye yayılmadan söndürdük." dedi.

        Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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