Çanakkale'de 5. kattan düşerek ölen restoratörün tutuklu profesör eşi hakim karşısında

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan akademisyen eşinin yargılanmasına başlandı.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Alptekin Yavaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktul Tuğba Yavaş'ın annesi İsminaz Anıl ile babası Mustafa Babayiğit ile avukatları Özgür Abatay ile sanık avukatları Kaan Tonka, Tuba Selin Layık da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Alptekin Yavaş savunmasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı olduğunu, ikinci evliliğini Tuğba Yavaş ile 2008'de yaptığını ve bir çocuklarının olduğunu söyledi.

Ortaokul yıllarından beri epilepsi hastası olan eşinin, düzenli olarak ilaç kullandığını ve 2023 yılında ağır bir nöbet geçirdiğini aktaran Yavaş, "Evde yalnız kalmaktan korktuğu için benimle okula geliyordu. Gittiğimiz nörolog onu psikiyatriye yönlendirdi. Kullandığı ilaçları kilo aldığı için bıraktı. Sanrıları tekrar nüksetmeye başladı. Öfke nöbetleri geçiriyordu. Beni kıskanıyordu. Televizyondaki kişiye de kıskançlık duyabiliyordu. İş konusunda bana büyük çıkışları oldu. Daha önce de intihara kalkıştı. 2024'te tartışma sırasında balkona çıktı. Üst kattan oğlum geldi ve onu ikna ettik." dedi.