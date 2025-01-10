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        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:13
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        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Erkek, kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda, 10 Ocak tarihinin, basın iş kanununun yürürlüğe girmesiyle başladığını ve bir bayram olarak kutlandığını söyledi.

        Basının başlı başına bir kuvvet olduğunu her ortamda dile getirdiğini belirten Muharrem Erkek, şunları kaydetti:

        "Yasama, yürütme, yargı' diyoruz ve dördüncü kuvvet olarak basını koyuyoruz. Bu gerçekten çok mühim aslında ve bunu hayata geçirmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını hayata geçirmemiz lazım. Zaten kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırırsanız yasama organının, yargı organını ve basının yürütmenin tahakkümü altına sokarsanız, orada zaten özgürlükler bitiyor. Onun için hep birlikte ifade özgürlüğü olsun, basın özgürlüğü olsun ve gazetecilerin hak ve özgürlükleri konusunda hiç çekinmeden mücadele edelim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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