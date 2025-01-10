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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:19
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Toraman, mesajında, kamuoyunun haber alma hakkını sağlamak adına, zorlu koşullarda özveriyle çalışan ve doğru, tarafsız habercilik anlayışını rehber edinen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Basın mensuplarının toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve demokrasinin güçlenmesi adına üstlendikleri kritik görevlerle büyük bir sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Toraman, şunları kaydetti:

        "Sadece kamuoyunu bilgilendirmekle kalmayan, aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerin, bölgelerin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan gazetecilerimiz, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmada da önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, mesleğine gönül veren bütün basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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