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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:31
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğince yapılan çalışmada, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 345 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Hakkında ayrıca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan M.E.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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