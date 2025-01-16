Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.C. ve E.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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