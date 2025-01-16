Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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