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        Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:21
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        Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, E.C. ve E.S. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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