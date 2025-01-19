Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Uçak'ta 2014 yılında 357 kilogram esrar yakalanması olayının faili olarak da aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "tutuklunun kaçması" suçundan toplam 24 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ç. (44) polis ekiplerince Lapseki Kapalı Pazar Yerinde yakalandı.

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